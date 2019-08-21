Чоловік до смерті побив свою дружину лопатою в одному з районів Києва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції міста Києва.

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В Оболонське управління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що його дружина померла.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили на підлозі квартири мертву 52-річну жінку. На тілі померлої експерти виявили численні гематоми і синці.

Чоловік розповів, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв між подружжям виникла чергова сварка. У розпал суперечки фігурант схопив лопату і побив нею дружину, а на наступний день виявив її мертвою.

Правоохоронці встановили, що 50-річний киянин разом з дружиною працювали в пункті прийому вторсировини. Раніше затриманий до кримінальної відповідальності не притягувався.

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Тіло загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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