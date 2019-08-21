"У мене вже ніякої надії немає", - мати політв'язня Балуха про його можливий обмін. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" розповіла мати політв'язня Володимира Балуха Наталя.

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"Нічого не знаємо. Кажуть... Те, що по телевізору. А більше ми нічого не знаємо. Звідки ми можемо щось знати? Якщо там щось адвокати і знають, намагаються не говорити. У "список Сенцова", начебто, він був включений. А більше ми нічого не знаємо ... Я боюся навіть думати про це. У мене вже ніякої надії немає", - прокоментувала Наталія Балух.

Вона також розповіла про останній лист Балуха, написаний його сестрі, де український активіст натякнув, що його збираються кудись переводити з російської колонії в Торжку.

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"Він уже знав, що його відправлять. Він написав, мовляв, ось я поспішаю. І якось так. Висловився так, що його відправлять кудись. Так було зрозуміло з листа, що його відправлять. А куди, що - ми нічого не знали", - додала мати активіста.

Крім того, Наталія Балух не виключає, що покине півострів у разі звільнення сина з в'язниці.

"Буде важко, але нічого не зробиш. Скільки мені вже залишилося жити? Я нікуди не хочу їхати, але якщо доведеться ... Для мене найважливіше, щоб він десь прилаштувався. Йому сюди нема чого повертатися, тому що його тут згноблять", - сказала Наталія Балух.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух із 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 м. Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Раніше російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що в "Лефортово" взяли передачі для п'ятьох українських політв'язнів - Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка.