"Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона. ВIДЕО

Про це Безсмертний сказав в інтерв'ю телеканалу "UA: Перший", фрагмент якого опублікував на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами українського дипломата, під час брифінгу Макрона і Путіна перед зустріччю 19 серпня кілька разів звучало ім'я президента України Володимира Зеленського.

"Було 10 хвилин, де звучало "Зеленський". Звучала фраза про повернення Росії в G7, залежно від вирішення української кризи .... Не війна, а українська криза. Тобто, це декларується вже абсолютно зрозуміло. Ви знаєте, я слухав вступ Макрона, і було таке враження, ніби слухав похоронну процесію по санкціях", - сказав Безсмертний.

Він додав, що "Путін отримав масу задоволення".





Читайте також: Слова Макрона і Трампа про повернення Росії у Групу Семи - це початок "нового ладу", - Лубківський

Безсмертний зазначив, що позицію Франції та інших західних лідерів можна зрозуміти, адже їх урядова більшість і опозиція "спрямовані поглядом на Росію".

"У нас є півроку існування санкцій і необхідності серйозних тактичних кроків у зовнішньополітичному, дипломатичному плані в Європі, поки ми можемо ситуацію ще якось вирівняти", - вважає дипломат.