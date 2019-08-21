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21.08.19 19:35

Упродовж доби ворог чотири рази відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, - пресцентр. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

Зазначається, що всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік від Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів, поблизу Водяного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Двічі обстрілювали позиції ОС поблизу Старогнатівки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 20 серпня на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів. Один український воїн дістав поранення.

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