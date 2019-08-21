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21.08.19 23:38

Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає, - прем'єр Великої Британії Джонсон. ВIДЕО

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон і канцлер ФРН Ангела Меркель зійшлися на думці, що зараз було б неправильно повертати Росію в G7.

Про це Джонсон заявив на пресконференції за підсумками зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Я знаю про кроки щодо реінтеграції Росії в G7 ... Я просто мушу сказати, що, з огляду на те, що сталося в Солсбері, в Уілтширі, з огляду на використання хімічної зброї на британській землі, враховуючи триваючу дестабілізацію, громадянську війну, війну в Україні, з огляду на російські провокації, не тільки в Україні, а й у багатьох інших місцях, я повинен сказати, що я дуже підтримую канцлера Меркель в її думці, що все ще немає необхідного обґрунтування для повернення Росії в G7", - заявив він.

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