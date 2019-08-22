Удар українських мінометів по штабу російського батальйону в Первомайську 20 липня - знищено і підбито понад 20 одиниць бойової техніки. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це пише на своїй сторінці в соцмережі волонтер Юрій Мисягін.

"Завдяки злагодженим та чітким діям, а в операції брало участь всього 35 осіб, групам вдалося практично повністю знищити базу терористів і всю техніку, яка була там. А список, ой, який чималий: зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", КШМ - командно штабна машина, БМП - 2 шт., вантажівки "УРАЛ" - 6 шт. знищено, 5 шт. підбито, вантажівки "КАМАЗ" - 4 шт. знищено, 1 шт. підбито. Вантажний кран, армійський джип. Втрати особового складу у терористів приблизно: 20 осіб убитими, 11 осіб пораненими", - розповідає волонтер.

"Це один із найуспішніших і найбільш результативних мінометних нальотів в історії війни на Донбасі, який відбувся зовсім недавно. Даю свою неофіційну версію цих подій - з офіційною сперечатися не буду, відмінності коментувати - теж. Напередодні укладення перемир'я російські війська завдали серію ударів по позиціях 54-ї механізованої бригади. У відповідь 20 липня бойова група "К-2" завдала удару 120 мм мінометами по штабу 2-го батальйону 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, розміщеному в комплексі будівель колишнього технікуму на околиці Первомайська. Витрати мін - близько 40 на кожен міномет. Вогонь був точний, коригувався з безпілотного розвідника. Завдяки коригуванню російські окупанти зазнали важких втрат. Вперше весь бій майже повністю викладається в інтернет, добре помітні прямі влучання по будівлях, де ховалися найманці, добре видно знищену військову техніку. Думаю, оцінка втрат росіян в 20 убитих - сильно перебільшена, противник в укритті, а міна капітальну будівлю не зруйнує. Але втрати техніки реальні, і це здорово. Блискучий успіх, всі учасники бою з 54-ї бригади заслуговують найвищих державних нагород", - пише про цей успіх українських воїнів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

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