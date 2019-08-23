Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Підняття прапора відбувалося в супроводі гімну, виконаного військовим оркестром, і залпів.

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Разом із президентом в День Державного Прапора стяг підняли Герой України, заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України майор Володимир Гринюк, заступник командира Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України полковник Сергій Рекун, курсант 3-го курсу військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут - дочка військового льотчика, підполковника Сергія Камінського, який загинув у червні 2014 року поблизу міста Слов'янська, Анастасія Камінська.

Нагадаємо, 23 серпня Україна святкує День Державного Прапора.