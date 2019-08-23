Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати, - Зеленський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав під час виступу на міжнародному ветеранському волонтерському форумі в Мистецькому Арсеналі в п'ятницю.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео 112

"Щоб розвіяти чутки або пояснити деякі речі... Перше і найголовніше - Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати", - сказав він

Він також закликав громадськість запропонувати йому авторитетну кандидатуру, яка зможе очолити це міністерство.

"Ви краще за інших знаєте, які там дійсно є проблеми, що не працює і що дійсно треба терміново міняти. Ми будемо втілювати все це в життя. І також ми дійсно чекаємо від вас кандидатуру. Я не хочу сам обирати цю кандидатуру, я хочу, щоб ви нам дали кандидатуру, яка є авторитетом і яка дійсно може очолити міністерство", - сказав президент.

Читайте також: Зеленський: При Офісі президента буде створено раду волонтерів