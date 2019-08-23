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23.08.19 13:03

Проєкт рішення щодо NewsOne передбачає звернення Нацради з ТРМ до суду щодо анулювання ліцензії каналу, - Костинський. ВIДЕО

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne.

Про це "Прямому" заявив член нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати, що перевірка вже проведена. За результатами цієї перевірки на 5 вересня винесено рішення. Ми моніторили ефір цього телеканалу (NewsOne. - Ред.), зокрема під час виборів і зафіксували факти, які мають ознаки розпалювання ворожнечі в українському суспільстві. І є проєкт рішення, який передбачає звернення Національної ради до суду щодо анулювання ліцензії", - зазначив Костинський.

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