Водій позашляховика, здаючи назад, переїхав жінку з дитиною у дворі будинку в Києві. ВІДЕО камер спостереження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

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За попередньою інформацією, 59-річна водій заднім ходом наїхала на жінку з дитиною, які проходили позаду автомобіля.

Поліцейські затримали водія в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

В даний час фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.