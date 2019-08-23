"І тут з'являються люди і починають розчищати злітну смугу": на Харківщині місцеві жителі допомогли злетіти літаку санавіації з важкотравмованою однорічною дитиною на борту. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала депутат Харківської облради, член Громадської Ради при Міністерстві охорони здоров'я, волонтер Вікторія Мілютіна, передає Цензор.НЕТ.

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"Позавчора (20 серпня - ред.) ми спостерігали, як люди руками і косами за кілька хвилин розчищають злітну смугу, аби дати злетіти літачкові санавіації. Бачили ми не в кіно, був це не Тарантіно, були це наші українські реалії, місце дії – Сахновщина", - розповіла вона.

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"З вікна будинку випала дитина. Дівчинка, рік і 8 місяців, перелом основи черепу. Оперувати в Сахновщині неможливо. Стан критичний. Старший черговий лікар невідкладної допомоги подзвонила рівно у той момент, коли я якраз говорила нашому беззмінному капітану санавіації Юрію Покусаю, що мені надто складно підтримувати цей проект, він надзвичайно дорогий, грошей на нього немає, а у мене в фокусі уваги поранені. Звісно, Юрій полетів. Політ обійшовся десь у 10 тис грн, летіли в борг. На підльоті побачив, що смуга (а опікується нею, традиційно, районне самоуправління) поросла травою. Знайшов вільний шматочок, якось втулився. А злетіти – не може, потрібно вільних метрів ну хоча б 200-400, досвідченому пілоту", - пояснила Мілютіна.

"Дитина помирає, літак не може злетіти. І тут на полі з'являються люди, односельчани, молоді і не дуже чоловіки, в тому числі один з наших ветеранів АТО, і починають руками й косами розчищати ту злітну смугу. Літак злетів. Дитина врятована. Я люблю вас, люди. Ви неймовірні. Ви робите дива там, де, здається, порятунку не буде. Бережіть себе, зберігайте спокій і підтримуйте санавіацію", - резюмувала вона.







