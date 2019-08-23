Ми готові поки використовувати в Раді ту систему для голосування, яка є, без новацій, - Стефанчук про боротьбу з кнопкодавством. ВIДЕО

"Ми пропонуємо і зміни в закон, які б дуже суворо карали народних депутатів, які це (неперсональне голосування. - Ред.) будуть використовувати, аж до кримінальної відповідальності або великого штрафу", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

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За словами Разумкова, наскільки йому відомо, система сенсорної кнопки при голосуванні депутатів у Верховній Раді не сертифікована, і є питання, пов'язані з гарантійним терміном її використання.

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"Вона теоретично введена 11 або 12 років тому, і я не впевнений, що ця система відповідає всім тим викликам, які будуть стояти перед Верховною Радою IX скликання. Але якщо ми говоримо про саму систему боротьби з "кнопкодавством", то це треба буде робити. Але треба буде зробити так, щоб і Рада (парламент, - ред.) працювала", - зазначив Разумков.

Він також зазначив, що сенсорна кнопка не передбачена Регламентом Верховної Ради і її введення може викликати проблеми під час ухвалення тих чи інших рішень.

"Я не впевнений, що ця система відповідає всім тим викликам, які будуть стояти перед Верховною Радою IX скликання", - пояснив Разумков.

Своєю чергою представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук уточнив, що технічно свій ресурс система "Рада-3" вичерпала в 2008 році, і за цей період минули всі гарантії можливості голосування і технічного забезпечення.

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"Тому, безумовно, одне з перших питань, яке ми будемо вирішувати у Верховній Раді - це питання ідентифікації голосування, а це не питання сенсорної кнопки. Сенсорна кнопка реагує просто на тепло людини ... Треба говорити про введення "Ради-4", для цього треба поставити технічне завдання, виписати всі ці речі в Регламенті Верховної Ради", - сказав Стефанчук.

При цьому він зазначив, що все-таки, можливо, поки буде використовуватися система "Рада-3".

"Ми готові поки використовувати "Раду-3", як вона є, без всяких новацій", - сказав представник глави держави у Верховній Раді.

Він нагадав, що одним з перших законопроєктів, який буде внесений до Верховної Ради, стане законопроєкт про відповідальність за неперсональное голосування.

Як повідомлялося, система "Рада-3", розроблена і встановлена ​​раніше в залі засідань українського парламенту, має так звану "персональну кнопку", яка не дозволить депутатам голосувати за когось, крім себе.

Перше урочисте засідання Верховної Ради відбудеться 29 серпня.