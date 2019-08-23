Двоє мешканців Запоріжжя побили і стріляли в нацгвардійця "заради самоствердження в очах дівчат", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хлопці побили солдата, а потім пустили кілька куль йому в спину "з хуліганських спонукань, заради самоствердження в очах дівчат", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

У червні 2019 року 22-річний військовослужбовець Південного територіального управління НГУ прибув до Запоріжжя у щорічну відпустку. Відпочиваючи з друзями у місті близько опівночі, він знайшов мобільний телефон. Щоб повернути телефон власникові, молодик почав дзвонити на наявні в ньому номери і таким чином встановив власницю, яка загубила апарат.

В цей час до нацгвардійця підійшло троє невідомих йому осіб. Двоє з них спершу почали словесно принижувати солдата, а потім без будь-яких причин накинулися з кулаками. Розуміючи, що сили нерівні, військовий спробував уникнути подальшого продовження конфлікту і залишити місце події. Проте щойно він повернувся спиною до нападників – отримав постріл у спину, потім – у ноги.

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Пораненому вдалося самотужки дістатися до найближчої кав’ярні та попросити допомоги. Швидка доставила його до лікарні. Медики діагностували тяжкі тілесні ушкодження у вигляді проникаючого вогнепального поранення грудної клітини справа, поранення легені, правої голені, забій голови.

За фактом події слідчі поліції Запорізької області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування обставин події було встановлено, що до нападу на військовослужбовця причетні мешканці Запоріжжя віком 22 та 25 років. Старший з них виявився сином колишнього посадовця главку обласної поліції.

Зважаючи, що у полковника поліції залишилися службові зв’язки, які могли вплинути на хід розслідування злочину, до справи долучилися працівники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Оперативники ДВБ НПУ, провівши комплекс заходів, встановили, що винуватці події переховуються, дотримуючись конспірації. Вони постійно змінюють місце свого перебування, уникають спілкування мобільним телефоном.

Заочно органом досудового розслідування, після вивчення матеріалів справи, 22-річному парубку було оголошено підозру за ч.2 ст.296 КК України, а 25-річному стрільцю – за ч.4 ст.296 та ч.1 ст.121 КК України.

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За інформацією 'внутрішньої безпеки НПУ втікачі намагалися 'сховатися у місті Мелітополь. При цьому оперативникам стало відомо, що зловмисники готові до швидкого організованого відходу та опору. Суд дав ухвалу правоохоронцям на затримання та доставлення молодиків до суду в порядку ст.191 КПУ України. До спецоперації по їх затриманню задіяли бійців спецпідрозділу КОРД.

Сина колишнього поліцейського затримали на квартирі його знайомої в одній з багатоповерхівок Мелітополя. Його спільника – у сусідньому під’їзді того ж будинку. Варто зазначити, що неабияку допомогу правоохоронцям надали мешканці будинку. Не зважаючи на нічний час доби, всі жителі відкривали двері квартир, допомагали в упізнанні фото підозрюваних та встановленні точного місця їхнього переховування.

В одного із затриманих виявлено та вилучено незареєстровану помпову рушницю. У свою жертву зловмисники стріляли з пристрою для відстрілу гумових куль травматичної дії, власника якого наразі не встановлено.

Нападники поміщені до ізолятора тимчасового тримання. За вчинене їм загрожує кримінальна відповідальність, межі якої визначить суд.

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