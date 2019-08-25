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25.08.19 08:49

Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Санкт-Петербурзі 24 серпня відбулась серія одиночних пікетів солідарності з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОВД-Инфо, один з учасників, Олексій Соловйов, повідомив на гарячу лінію правозахисного порталу "ОВД-Инфо" про своє затримання.

Як повідомляється, затримання відбулося ще до початку його участі в акції. Він навіть не встиг дістати плакат із пакета.

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Увечері затриманого відпустили з ОВС №78 після того, як взяли у нього пояснення.

Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 01

До пікетів на підтримку України на Ісаакіївській площі відбувалась акція проти замовчування гомофобних злочинів. На ній затримали кореспондента "Медіазони" Давида Френкеля, інформує "Медуза". За даними "Бумаги", загалом затримали близько 10 осіб. Активісти, повідомляло видання, не встигають стати в поодинокі пікети, розгорнути прапори чи плакати, як їх відразу відводять в автозак, де переписують дані документів.

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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 02

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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 03
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 04
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 05
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 06
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 07
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 08

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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 09
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 10
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 11
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 12
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 13
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 14

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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 15
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 16
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 17
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 18
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 19

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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 20
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 21
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 22
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 23
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 24
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 25

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Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 26
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 27
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 28
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 29
Активіста затримали в Санкт-Петербурзі до того, як він почав пікет на підтримку України 30
Фото: valenik.ru

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