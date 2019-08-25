У Харкові обвалився міст разом із пішохідною частиною, рух на об'їзній перекрито. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання АТН.

Відео обриву, що утворився, водії опублікували в соцмережах.

На записі видно, що всередині моста тепер відсутня також балка, яка мала витримувати навантаження.

"Наразі рух транспорту на харківській об'їзній дорозі перекрито", - повідомляє видання.

Інформація про потерпілих не надходила.

Водночас в Україні наразі величезна кількість мостів перебуває в критичному стані. Основна небезпека полягає у відсутності даних про те, наскільки зношені конструкції всередині, зокрема балки, бетон, арматура. Перевірити їх зовні неможливо.