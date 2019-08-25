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25.08.19 14:55

У Харкові обвалився міст разом із пішохідною частиною, рух на об'їзній перекрито. ВIДЕО

У Харкові, в напрямку селища Пісочин, частина автомобільного моста обвалилася разом із пішохідною частиною. Інцидент стався вранці 25 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання АТН.

Відео обриву, що утворився, водії опублікували в соцмережах.
На записі видно, що всередині моста тепер відсутня також балка, яка мала витримувати навантаження.

"Наразі рух транспорту на харківській об'їзній дорозі перекрито", - повідомляє видання.

Інформація про потерпілих не надходила.

Водночас в Україні наразі величезна кількість мостів перебуває в критичному стані. Основна небезпека полягає у відсутності даних про те, наскільки зношені конструкції всередині, зокрема балки, бетон, арматура. Перевірити їх зовні неможливо.

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