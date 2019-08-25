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25.08.19 20:15

Від початку доби ворог сім разів відкривав вогонь по позиціях ОС, один боєць ЗСУ загинув, троє мають поранення, - пресцентр. ВIДЕО

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Миколаївки з напрямку Докучаївська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі в районі Водяного з напрямків Ужівка та Пікузи – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Мар'їнки  з напрямку Трудівського– автоматичного гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Шумів із напрямку району Шахта 6-7 – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї;
в районі Золотого-4 з напрямку Золотого-5 – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранення різних ступенів важкості.

На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці доставлені на лікування до військових шпиталів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші на Донбасі, жоден український військовослужбовець не постраждав.

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