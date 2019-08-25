Від початку доби ворог сім разів відкривав вогонь по позиціях ОС, один боєць ЗСУ загинув, троє мають поранення, - пресцентр. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Миколаївки з напрямку Докучаївська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі в районі Водяного з напрямків Ужівка та Пікузи – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки з напрямку Трудівського– автоматичного гранатомета.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Шумів із напрямку району Шахта 6-7 – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї;

в районі Золотого-4 з напрямку Золотого-5 – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранення різних ступенів важкості.



На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці доставлені на лікування до військових шпиталів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші на Донбасі, жоден український військовослужбовець не постраждав.