Побачили, що приїхав без злого умислу, а займаюся хворим сином, набридло і заарештували, - засуджений у РФ за участь у "Правому секторі" Терновський про затримання. ВIДЕО

Про це розповів Терновський в інтерв'ю Громадському, інформує Цензор.НЕТ.

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Ще до початку бойових дій на Сході України Тернівський жив і працював у Ростові. Там же познайомився зі своєю цивільною дружиною. Згодом народилася дитина. Мати Тернівського жила в Харкові. Тому, коли він їздив до неї в гості, дізнавався про те, що відбувається в Україні, а потім і вступив до лав "Правого сектора".

Тернівський зазначає, що дитина почала хворіти, тому він і вирішив їхати в Росію.

"У мене хворіє син. Ти розумієш, що щось потрібно робити, але коли ввечері тобі дзвонить дружина і ти бачиш, вона повертає смартфон і ти бачиш, як дитина задихається, це гострий аденоїдит в 3 роки, 3 роки йому було, ти розумієш, що все. Все перевертається. Що буде, те буде, (головне. - Ред.) дістатися до місця перебування дитини. Вона викликає швидку і я в чому був, в тому і поїхав. Ні речей, нічого. Я взяв таксі, доїхав до кордону, перейшов кордон, побачив, що щось не те. Я віддавав паспорт - там вже віконце зачинилося - вона (працівниця прикордонної служб . - Ред.) взяла трубку, хоча там затемнене скло, але було видно. Я думаю, зараз. Але ні, не зараз", - розповідає Тернівський.

За словами Тернівського, йому дозволили в'їхати в Росію. Він приїхав у грудні 2016- го, а затримали його 12 жовтня 2017-го. Тернівський каже: знав, що весь цей час за ним стежили. Він займався роботою і лікуванням сина.

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"Побачили, що толку жодного, що я не приїхав з без злого умислу, а займаюся тільки сином. Може, їм набридло і вони вже заарештували", - додає він.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року Слідчий комітет РФ заявив про затримання в Ростовській області громадянина України Романа Терновського - нібито члена організації "Правий сектор". За місцем проживання Терновського було проведено обшук, в ході якого нібито "були виявлені предмети одягу та інші особисті речі з символікою організації". Терновський був поміщений під варту. У ПС заявили, що Терновський ніколи членом ПС не був. У червні 2018 року його почали судити.

У серпні 2018 року суд в Росії засудив громадянина України Романа Терновського до двох років і трьох місяців.

21 серпня 2019 року українського політв'язня Романа Тернівського, засудженого за участь у забороненій в РФ організації "Правий сектор", звільнили в зв'язку з закінченням незаконного терміну ув'язнення.