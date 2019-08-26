Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
26.08.19 16:41

Частково обваленим мостом у Харкові і далі їздять автомобілі. ВIДЕО

Після обвалення моста на окружній дорозі в Харкові, між авторинком і селищем Пісочин, водії продовжують по ньому їздити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обвалення моста в Харкові розслідують за двома статтями КК - службова недбалість і порушення правил експлуатації, - поліція

Зазначається, що на місці обвалення чергують екіпажі патрульної поліції і робітники, аварійну ділянку обгородили і встановили об'їзд. Незважаючи на це, водії проїжджають за метр від місця обвалу, а деякі автомобілісти навіть знімають відео свого проїзду мостом і викладають у соціальні мережі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 25 серпня в Харкові обвалилася частина автомобільного моста від ринку "Лоск" в бік селища Пісочин.

В "Укравтодорі" заявили, що аварійне руйнування частини шляхопроводу сталося через динамічний удар перевантаженої фури.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100