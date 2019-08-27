Коли зайшли до нас, я злякалася, що тата заберуть, і ми його більше не побачимо, - дочка заарештованого окупантами кримського татарина Аділова. ВIДЕО

59-річний Аділов є одним з фігурантів у "справі Хізб ут-Тахрір" в складі другої сімферопольської групи, пишуть Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Він перебуває в СІЗО №1 в російському Ростові-на-Дону. Через нелюдські умови в камері, куди перевели кримського татарина, він оголошував сухе голодування. Згодом Аділова помістили в ШІЗО на 15 діб.

Сім'я кримського татарина, в якій восьмеро дітей, вже півроку чекає його повернення додому. Дружина і діти Аділова розповіли про те, як відбувалося затримання батька і свої почуття.

Дружина Біляла Аділова Гульнара Аділова розповідає, що обшук в їхньому будинку почався о 5:10 ранку 27 березня з гавкоту собак. "Я відчинила вікно і почула гавкіт собак, потім мені здалося, що хтось ніби перестрибує через нашу хвіртку. Я побігла до чоловіка, кажу:"Біляле, вставай, здається, у нас у дворі хтось ходить", - згадує Гульнара.

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За словами жінки, коли її чоловік підійшов до дверей і запитав, хто там, йому відповіли: "З поліції". Гульнара згадує: коли відчинилися двері, на порозі їхнього будинку стояли близько двадцяти силовиків. Вона каже, що поводилися вони спокійно, поцікавилися, чи є в будинку люди похилого віку і діти. "У мене батькові вісімдесят три роки, мама на десять років молодше. Коли вони вийшли з кімнати і побачили це "маски-шоу", їм стало зле. Тато впав", - розповідає Гульнара.

Крім того, в родині Аділових восьмеро дітей. Молодшій доньці, Сабріє, три роки.

За словами Гульнари Аділової, побачивши силовиків у масках і з автоматами всі молодші діти зібралися в одній кімнаті: "Вони ось так сіли всі на дивані, я дала їм ковдру, вони накрилися з головою, щоб не бачити цього всього".

Під час слідчих заходів за обшуком в будинку стежив і сімнадцятирічний син Аділових Февзі. Він каже, що один з перших прочитав постанову і, крім прізвища свого батька, побачив ще багато імен своїх знайомих з сімферопольського мікрорайону Кам'янка.

Февзі згадує, що обшук тривав кілька годин. Він каже, що російські силовики ретельно обстежили всі приміщення в будинку. "Настав час намазу. Я тільки пішов в іншу кімнату, повертаюся, а вони (співробітники ФСБ, - ред.) вийшли з нашої комори, в якій не було нічого, крім шафи та морозильної камери, і винесли три книги", - розповідає хлопець.

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Февзі запам'ятав, що це були "Система правління в Ісламі", "Халіфат" і один з номерів журналу "Аль Ва'й". Аділови стверджують, що таких книг у них в будинку не було. "Я знаю, яка в мене вдома література. Навіть якщо припустити, що вона наша, вона б не лежала тут, а стояла б на книжковій полиці. До того ж це були абсолютно нові книги, ідеально чисті, коли відкриваєш, навіть листочки один до одного прилипали", - зазначає Февзі.

Білял Аділов - релігійний діяч, місцевий імам. Під час перших арештів на півострові він був одним з тих, хто відвідував судові засідання, їздив у російський Ростов-на-Дону, де проходила частина з них. Гульнара каже, що в сімферопольському мікрорайоні Кам'янка, де мешкає родина Аділових, її чоловіка знали всі: "У нас, у мусульман, є такий обряд - наречення ім'ям. Коли народжується дитина, імам дає йому ім'я. Половина мікрорайону дітей живуть з іменами, які їм дав мій чоловік. Вони підходять до мене на вулиці і кажуть: "Ми не віримо жодному звинуваченню на адресу Біляла аг'а".

Минуло п'ять місяців з моменту арешту кримських татар, які входять до другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір". Восьмирічна Султаніє, дочка Біляла і Гульнари Аділових, відразу ж погодилася на інтерв'ю, коли їй сказали, що потрібно розповісти про тата й обшук в їхньому будинку. І майже відразу розплакалася: "Я найбільше злякалася, що тата заберуть, і ми більше ніколи його не побачимо. Тому що по телевізору часто показують, як так само забирають людей і дають їм великі терміни", - плаче Султаніє.

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Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список об'єднань, названих "терористичними". На материковій частині України діяльність організації не заборонена.