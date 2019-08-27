Проблема парламенту попередніх скликань - позитивні люди заходили в меншості, - Янченко. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:45 "Звіряння годинників"
2:15 Знайомство з Верховною Радою
3:05 Яким буде парламент ІХ скликання
5:30 Конфлікт Олександра Дубінського і Давида Арахамії
7:41 Різні ідеологічні погляди нардепів у фракції "Слуга народу"
8:36 "Лінія партії" і власна позиція
10:08 Меморандум депутатів про складання повноважень у разі непідтримання програми Володимира Зеленського
11:41 Законопроєкт про люстрацію
12:40 Медіаграмотність
13:46 Візити "слуг" на проросійські медіа
17:43 Як Зе-антикорупціонери боротимуться з корупцією
19:50 Перезапуск антикорупційних органів
20:10 "Великий брат" у парламенті
21:52 Електронна декларація
24:27 Відкритість команди Зеленського
26:15 Як потрапила в ЗеКоманду, роль чоловіка Віктора Андрусіва
27:54 "Зелений кардинал" Андрій Богдан
28:44 Конфлікт Андрія Богдана та Володимира Кличка
30:55 Війна: Орест Квач
32:38 Неочевидний прогноз