"Чому російських людей всюди гноблять, б'ють? Ніякого захисту немає!" - в окупованому Севастополі кавказці побили на пляжі сім'ю з дитиною. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису події розміщений на одному з кримських окупаційних сайтів.

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Інцидент стався 25 серпня на алеї пляжу "Омега" в Севастополі. Чорний тонований БМВ їхав закритою для транспорту прогулянковою зоною пляжу, змушуючи відпочивальників притискатися до узбіччя дороги, щоб не потрапити під його колеса.

Якоїсь миті двоє міцних чоловіків кавказької зовнішності вискочили з авто і стали ображати подружню пару з маленькою дитиною, які, мабуть, рухалися по дорозі занадто повільно. Свідками розборок стали десятки людей, серед них і маленькі діти.

Чоловік вказав пасажирам автомобіля, що він з сім'єю рухається пішохідною доріжкою. Відразу після цього агресивні незнайомці накинулися на чоловіка і за хвилину перетворили його обличчя на криваве місиво. Жінка також отримала кілька важких ударів, в результаті їй довелося викликати "швидку".

Заспокоїти агресорів намагалися кілька чоловіків, проте їм це не вдалося. Загасити конфлікт вдалося лише прибулому наряду окупаційної поліції. За словами очевидців, навіть за їхньої присутності один з нападників продовжував викрикувати нецензурну лайку.

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Через деякий час до місця події підтяглося близько десятка "бороданів", які оточили натовп, і, чинячи на людей психологічний тиск, змушували піти додому.