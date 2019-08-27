Вони на апаратах штучної вентиляції легенів, - головлікар Риженко про українських воїнів, яких доправили в лікарню 25 серпня. ВIДЕО

Про це "Прямому" розповів головний лікар Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

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"Двоє воїнів були доставлені в лікарню Мечникова 25 серпня. Обидва дуже важкі з пораненнями голови. Упродовж вихідних реаніматологи та хірурги рятували їм життя. Зараз вони залишаються важкими. Вони на апаратах штучної вентиляції легенів. Ми робимо все можливе, щоб врятувати їм життя. Є позитивна динаміка. Думаю, що завтра зможемо зняти апарати, скасувати ті ліки, які підтримують тиск. Гадаю, у хлопців все буде добре", - розповів лікар.

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Він зазначив, що бійці з одного підрозділу. Один - солдат, другий - сержант. Родом з Хмельницької та Черкаської області.

"Усім необхідним бійці забезпечені. Вони отримують найкращу терапію. Бійцям зроблено дві операції. Одна на грудях, а у другого бійця на кишечнику", - додав лікар.

Нагадаємо, один наш воїн загинув, троє дістали поранення унаслідок обстрілу 25 серпня.