Стройовий статут не зобов'язує віддавати честь цивільним особам, - в "Азові" пояснили дії капітана Прокопенка на врученні ордена Зеленським. ВIДЕО

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"Я зв'язався з командуванням "Азова", і виявилося, ця інформація недостовірна, ніяких демонстративних дій проти Зеленського Прокопенко не планував", - повідомив журналіст.

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Як зазначило джерело, близьке до командування "Азова": "Стройовий статут зобов'язує віддавати честь іншому військовослужбовцю, але не цивільним особам. Тому військовослужбовці "Азова" не віддавали честь президенту Петру Порошенку під час його візиту на позиції "Азова"на фронті, і немає законних підстав віддавати честь і іншим цивільним керівникам. Нам в "Азові" дуже неприємно, що нас намагаються вплутувати в інформаційні війни. Ніякого політичного підтексту в діях командира не було. "Азов" - це військова частина, яка веде бойові дії, ми стояли і будемо стояти поза політикою, наша вибір - захист України".