"Усі перемоги в нас попереду", - Стефанчук оцінив перші 100 днів президентства Зеленського. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Лігу, про це представник президента в Раді заявив у коментарі журналістам у будівлі парламенту.

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"З приводу 100 днів Володимира Зеленського, то я глибоко переконаний, що всі найбільші перемоги ми зможемо побачити після 29 числа, тому що місяць не призначалася інавгурація, потім два місяці не було можливості впливу нашої політичної сили на законодавчу і виконавчу владу. Я думаю, це тільки початок, хоча перемоги вже є, але я думаю, що всі перемоги у нас попереду", - сказав Стефанчук.

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Сьогодні, 27 серпня, виповнилося рівно 100 днів з моменту вступу Зеленського на посаду президента - шостого в історії незалежної України. Присягу глави держави Зеленський склав 20 травня на урочистому засіданні Ради. Тоді дебютну промову Зеленський закінчив оголошенням про розпуск парламенту VIII скликання.

3 червня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський дасть велику пресконференцію з нагоди 100 днів його президентства.