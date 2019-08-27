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27.08.19 16:42

Прем'єр - Гончарук, міністр економіки - Милованов, міністр охорони здоров'я - Петренко, - Лещенко про ймовірні призначення в новому Кабміні. ВIДЕО

Нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко поділився інформацією про найбільш ймовірні призначення в новому уряді.

Про це він розповів на своєму каналі в YouTube, передає Цензор.НЕТ.

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"Згідно з циркулюючими чутками, станом на вівторок кадрові призначення мають такий вигляд. Але деякі прізвища можуть помінятися ближче до дня голосування за кадри.

Прем'єр-міністр - Олексій Гончарук

Міністр фінансів - Оксана Маркарова

Міністр економіки - Тимофій Милованов

Міністр інфраструктури - Владислав Криклій (за іншою версією, Криклій очолить комітет Верховної Ради)

Міністр енергетики - Всеволод Ковальчук (Андрій Герус поки вибрав керівництво комітетом ВР)

Міністр ЖКГ - Альона Бабак (також на посаду проходив співбесіду Вадим Ноздря)

Міністр охорони здоров'я - Олег Петренко

Генпрокурор - Руслан Рябошапка", - написав Лещенко також у своєму Telegram-каналі.

Премєр - Гончарук, міністр економіки - Милованов, міністр охорони здоровя - Петренко, - Лещенко про ймовірні призначення в новому Кабміні 01

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