Сто днів на посаді президента: Зеленський замість пресконференції дав інтерв'ю акторові зі "Слуги народу" Боклану. ВIДЕО

Відповідний анонс опубліковано на фейсбук-сторінці студії "Квартал 95", пише Цензор.НЕТ.

Саме інтерв'ю покажуть на телеканалі 1+1 у суботу, 31 серпня.

В анонсі Боклан зазначає, що від початку президентства Зеленського "в українців з'явилося дуже багато запитань".

"Що ви вже зробили для країни за цей час? Що ви будете робити з усією тією владою, яку отримали після парламентських виборів? Які смс вам пише Коломойський і що Андрій Богдан постійно шепоче вам на вухо?" - наводить він приклади.

Як передає УП, речниця Зеленського Юлія Мендель підтвердила, що інтерв'ю вже записано і буде показано по ТБ. Вона зазначила, що обіцяна пресконференція президента з журналістами відбудеться набагато пізніше.

"Оскільки президент ці 100 днів не мав можливості для повноцінної роботи, ми чекаємо, поки запрацює парламент, буде підтримано законодавчі ініціативи глави держави, будуть результати і тоді пресконференція буде проведена. Постараємося швидше. Можливо, навіть восени", - сказала Мендель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька