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28.08.19 08:02

Танкер "Мрія", що поставляв паливо для підрозділів ЧФ РФ, доставлено в порт Херсона, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонні оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління, співробітники СБУ в АР Крим, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, за підтримки прикордонного спецпідрозіділу та морської охорони виконали рішення суду щодо супроводження заарештованого судна "Мрія" до місця зберігання.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби.

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"Через відмову капітана судна виконувати рішення суду та фактично самоусунення від виконання своїх обов’язків щодо керування судном та командою, правоохоронцям довелось 4 доби доставляти судно з акваторії Чорного моря до порту Херсона.

На цей час судно "Мрія" стоїть у Херсонському морському порту під охороною. Варто зауважити, що представники судновласника намагаються дискредитувати законні дії правоохоронців різними шляхами, зокрема через засоби масової інформації", - йдеться в повідомленні.

Танкер Мрія, що поставляв паливо для підрозділів ЧФ РФ, доставлено в порт Херсона, - ДПСУ 01
Танкер Мрія, що поставляв паливо для підрозділів ЧФ РФ, доставлено в порт Херсона, - ДПСУ 02
Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, під час кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, провела обшук в м.Херсон на судні "Мрія". У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у м.Севастополь.

Відтоді судновласник танкера неодноразово змінювався, а з 2018-го його власником стало ТОВ "Тефін", яке під час купівлі у колишніх власників отримало висновок про відсутність будь-яких претензій до танкера з боку правоохоронних і митних органів України.

19 серпня 2019 року, Херсонський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції з приводу арешту судна "Мрія", на судно накладено арешт.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".

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