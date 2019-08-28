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28.08.19 11:14

Під завалами зруйнованого унаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі можуть перебувати ще п'ять осіб, - ДСНС. ВIДЕО

Заступник директора департаменту реагування ДСНС Петро Коротинський заявив, що під завалами під'їзду в Дрогобичі може перебувати ще п'ять осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів під час брифінгу в Києві в середу вранці.

"За оперативними даними, ще під завалами може перебувати п'ять осіб, з огляду на кількість прописаних і можливу кількість проживаючих людей у цих квартирах. Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть проводитися до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою", - сказав Коротинський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані. ФОТОрепортаж

Також він заявив, що вибух газу, названий як попередня причина обвалення вночі в Дрогобичі Львівської області під'їзду чотириповерхового житлового будинку, малоймовірний.

"Від початку руйнування цієї будівлі була підозра, що стався вибух газу, проте в процесі проведення робіт і роботи газової служби було встановлено, що ця причина малоймовірна", - зазначив Коротинський.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобичунаслідок вибуху (попередньо побутового газу) сталося руйнування під'їзду житлового будинку з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключений від газо-, електро- і водопостачання.

На місці обвалення унаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі виявлено тіла двох загиблих.

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