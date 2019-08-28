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28.08.19 15:09

Полторак нагородить 250 матерів загиблих військовослужбовців: Вони виховали справжніх захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувся урочистий церемоніал пам'яті загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні, 28 серпня, під час урочистого церемоніалу пам'яті загиблих військовослужбовців Збройних Сил України повідомив, спілкуючись з журналістами, міністр оборони України Степан Полторак.

"Сьогодні ми запросили 250 матерів з усієї країни, аби відзначити їх за стійкість, патріотизм, за відданість Батьківщині, а також за те, у ці непрості для країни часи вони виховали таких дітей — справжніх захисників України", - зазначив глава оборонного відомства.

Полторак нагородить 250 матерів загиблих військовослужбовців: Вони виховали справжніх захисників України 01

Міністр оборони України також нагадав, що 29 серпня є одним з найважчих і найтрагічніших днів в історії країни, адже саме цього дня під час бойових дій на сході Українська армія зазнала найбільших втрат.

Полторак нагородить 250 матерів загиблих військовослужбовців: Вони виховали справжніх захисників України 02

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"29 серпня загинули 147 військовослужбовців Збройних Сил України. Разом з безповоротними втратами, які понесли інші військові формування у цей день, на жаль, маємо цифру 223 полеглих українських захисників, — зазначив Міністр. — Завтра ми вшановуватимемо пам’ять про них тут, в Міноборони, і робитимемо це в оновленому форматі. Ми прийняли рішення, щоб усі військовослужбовці з різних силових відомств України, які воювали пліч-о-пліч і загинули в боях за Україну, незалежно від того, чи воювали вони у складі ЗС України, чи були прикордонниками, представниками Національної гвардії або СБУ, вшановувалися разом. Відтак, щоранку у Міністерстві оборони України, під час вшанування полеглих бійців, будуть згадуватися імена усіх загиблих захисників України".

Полторак нагородить 250 матерів загиблих військовослужбовців: Вони виховали справжніх захисників України 03

Фото: пресслужба Міноборони

Полторак також повідомив, що сьогодні, 28 серпня, о 13.00 у Центральному будинку офіцерів у Києві, в рамках акції "Час не лікує" відбудеться зустріч керівного складу Міноборони та ЗС України, під час якої планується нагородити батьків загиблих військовослужбовців відомчими відзнаками Міністерства оборони.

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