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28.08.19 16:36

Дитина подзвонила з-під уламків зруйнованого будинку в Дрогобичі і попросила про допомогу, - ТСН. ВIДЕО

Рятувальникам, які розбирають завали будинку в Дрогобичі, повідомили про дитину, яка змогла зателефонувати з-під уламків будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Зазначається, що про дитину співробітникам ДСНС повідомив чоловік, який був у шоковому стані.

Пошук людей на обвалі триває.

Дивіться також: На місці обвалення внаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі виявлено тіло другого загиблого, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Будівлю відгородили, є небезпека, що будинок посиплеться далі. До рятувальних робіт залучено півтисячі людей, спецтехніку та кінологів із собаками. Поруч з будинком зібралися сотні жителів Дрогобича.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобич зруйнувався під'їзд житлового будинку з першого по четвертий поверх.

На місці обвалення були виявлені тіла двох загиблих. За даними ДСНС, під завалами можуть бути ще 5 осіб.

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

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