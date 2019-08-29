Депутати "Європейської Солідарності" та "Голосу" перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку партії в мережі Facebook.

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"Вшановуємо пам’ять Воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Сила та честь наших захисників надихає кожного українця, будьмо гідними наших Героїв. Вічна слава полеглим у боротьбі за нашу волю. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше депутати "Слуги народу" перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну.















