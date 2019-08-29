Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
29.08.19 09:59

Депутати "Європейської Солідарності" та "Голосу" перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новообрані депутати від партії "Європейська Солідарність" перед першим засіданням Верховної Ради 9-го скликання поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну на Михайлівській площі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку партії в мережі Facebook.

Дивіться також: Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук. ВIДЕО

"Вшановуємо пам’ять Воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Сила та честь наших захисників надихає кожного українця, будьмо гідними наших Героїв. Вічна слава полеглим у боротьбі за нашу волю. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше депутати "Слуги народу" перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 01
Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 02
Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 03
Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 04

Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 05
Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 06
Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 07
Депутати Європейської Солідарності та Голосу перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 08

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100