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29.08.19 11:44

День пам'яті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Михайлівській площі тривають заходи, присвячені Дню пам'яті Героїв Іловайської битви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Для вшанування Дня Пам'яті Героїв Іловайської битви, які віддали своє життя в боях за мир і незалежність на Михайлівській площі вже зібралися сотні людей: сім'ї загиблих і зниклих безвісти воїнів, учасників Іловайських боїв і учасників бойових дій в Україні, а також небайдужі громадяни.

День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 01

Об 11:15 розпочнеться офіційна частина, а о 12:00 - всеукраїнська панахида за загиблими героями в Іловайській битві від священнослужителів ПЦУ Михайлівського Золотоверхого монастиря.

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День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 02

На честь загиблих в Іловайській битві біля Стіни пам'яті буде військовий салют від Збройних сил України та Національної гвардії України. Також загиблих вшанують хвилиною мовчання та покладуть квіти до Стіни пам'яті.

День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 03

Організатори пам'ятних заходів: ГО "Військово-патріотичне об'єднання учасників бойових дій "Сармат", ГО "Незламні матері України", ГС "Асоціація ветеранів війни, учасників АТО, членів сімей загиблих (померлих) і інвалідів війни міста Києва", Київська міська державна адміністрація , "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції".

День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 04
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 05
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 06
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 07
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 08
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 09
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 10
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 11
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 12
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 13
День памяті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам 14
Фото і відео: Олег Богачук

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