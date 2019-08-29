Кабмін Гройсмана склав повноваження. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Шановні народні депутати, дорогі українці, згідно з Конституцією, я, як прем'єр-міністр України, і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України", - заявив глава уряду.

Зазначимо, що згідно зі статтею 115 Конституції уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. При цьому він має продовжувати виконувати обов'язки до формування нового Кабміну.

Нагадаємо, в середу, 28 серпня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман записав відеозвернення, в якому оголосив про відхід з поста глави уряду.

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Гройсман був призначений Прем'єр-міністром України 14 квітня 2016 року. Тоді уряд був швидко сформований у межах дії коаліційної угоди.