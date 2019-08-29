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29.08.19 15:58

"Євросолідарність" переходить в опозицію до "Слуги народу", - Геращенко. ВIДЕО

Фракція "Європейська Солідарність" Петра Порошенка у Верховній Раді оголосила про перехід в опозицію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це під час засідання Ради оголосила співголова "ЄС" Ірина Геращенко.

"Політична сила "Європейська Солідарність" вітає переможців цих виборів, ми переходимо в опозицію. І про це сьогодні оголошуємо, що переходимо в опозицію до правлячої партії, але, звичайно, не до України", - сказала вона.

За її словами, фракція "Європейської Солідарності" завжди буде займати "жорстку позицію щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України".

Нагадаємо, фракція "Батьківщини" не переходить в опозицію, хоча і не увійшла до парламентської більшості.

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