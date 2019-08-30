Під час голосування за скасування недоторканності Рада порушила конституційну процедуру, - Порошенко. ВIДЕО

Про це заявив із трибуни парламенту народний депутат від партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ. Відеозапис відповідного виступу він виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Пишаюся тим, що саме я як президент України був автором законопроєкту про скасування депутатської недоторканності", - почав свій виступ Порошенко.

За його словами, існує єдиний процедурно правильний шлях скасування депутатської недоторканності.

"Алгоритм і процедура зазначеного законопроєкту робиться таким чином: він був розроблений Конституційною комісією, створеною моїм указом. Після того, як я вніс законопроєкт до ВР, він був проголосований у парламенті, спрямований до Конституційного Суду і Венеціанської комісії. Це - звичайна конституційна процедура. Щоб їх висновки були спрямовані Раді, щоб були проголосовані зміни до Конституції в частині недоторканності з урахуванням висновків Венеціанської комісії. Це адаптація українського законодавства до законодавства ЄС. Інших механізмів не існує", - сказав Порошенко.

Відійшовши від цього алгоритму, Верховна Рада порушила конституційну процедуру, вважає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності

"Другий крок - це врахування висновків Конституційного Суду. Я наголошую: висновки КС мають бути імплементовані. Зараз відбувається порушення конституційної процедури. Це ставить під загрозу результат нашої роботи", - додав політик.

Незважаючи на такі ризики, фракція "Європейська Солідарність" проголосувала за скасування депутатської недоторканності.

Нагадаємо, вночі 30 серпня Верховна Рада ухвалила постанову 1095 про попереднє схвалення закону про скасування депутатської недоторканності.