Військовий літак сів в аеропорту "Київ", - радник командувача ВМС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила радниця командувача Військово-морських сил України Вікторія Христенко.

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"Сів військовий літак, але це поки для нас нічого не означає, тому що ми не бачили людей", - зазначила вона.

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк про обмін утримуваними особами: Коментуватимемо, коли це станеться