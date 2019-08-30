"Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - батько військовополоненого моряка Сороки. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
В аеропорту перебуває Віктор Сорока, батько захопленого ФСБ Росії співробітника СБУ Василя Сороки. Він сказав журналістам, що приїхав "за покликом батьківського серця", розраховуючи на те, що моряків привезуть у цей аеропорт сьогодні.
"Але, на жаль, нам поки інформацію не підтверджують про те, що хлопці повернулися в Україну з обміну. Нам ніхто нічого не говорить, зараз будемо намагатися з кимось зв'язатися. Але з Києва ми не будемо вже їхати. Сподіваємося, що якщо не сьогодні вдень, то вночі. Залишатимемося в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - розповів він.
Крім того, в аеропорту перебувають мати і дружина моряка Романа Мокряка, а також тітка Михайла Власюка.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.