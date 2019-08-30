"Для мене він завжди буде міністром оборони України", - Зеленський подякував Полторакові і представив військовим нового главу Міноборони Загороднюка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в залі був присутній і попередній глава відомства Степан Полторак.

"Хочу привітати, якщо можна, оплесками, пана Полторака. Для мене він завжди буде міністром оборони України", - сказав Зеленський і потиснув руку Полторакові.

Президент звернувся до присутніх у залі і попросив підтримати нового міністра.

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"Я дуже хочу, щоб ви підтримали цю людину. Тому що він є фахівцем в оборонних процесах, в оборонній галузі. Я хотів би, щоб у нас все було мирно. Тому я дуже хотів, щоб кандидатура Андрія була підтримана від серця, а не тому що я там щось сказав і попросив, бо вона була підтримана паном Полтораком", - сказав Зеленський.

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