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30.08.19 17:47

Міноборони не розповідатиме Генштабу, як воювати, - глава міністерства Загороднюк. ВIДЕО

Міністерство оборони України буде цивільним і не стане розповідати Генеральному штабу ЗСУ, як здійснювати ті чи інші дії у військовій сфері. Водночас воно буде стежити за виконання планів і рішень і боротися з корупцією.

Про це заявив під час представлення нового міністра оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

""Ми цивільні люди і таким буде міністерство, якою і є стратегія держави в цьому питанні. Я не розповідатиму вам, як воювати. Міністерство оборони ніколи не конкуруватиме з Генеральним штабом. Але як політичні представники Верховного головнокомандувача ми дуже серйозно дивитимемося на те, як виконують плани, рішення, домовленості, накази тощо", - сказав він.

Загороднюк наголосив, що впроваджуватиме цивільний контроль над Збройними силами, відповідно до стандартів НАТО. "Необхідний справжній перехід на стандарти НАТО. Хоча віддаймо належне Міністерству оборони та Генеральному штабу, і всім силам оборони, щоб велика робота була проведена з переходу до стандартів НАТО, але вона тільки розпочалася", - зазначив він.

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Міністр також зауважив, що відомство буде "безжалісним у боротьбі з корупцією", і його пріоритетом буде конкретний український військовослужбовець.

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