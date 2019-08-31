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31.08.19 14:47

Зеленський у Варшаві зустрічається з Президентом Польщі Дудою. ВIДЕО

У Варшаві відбувається зустріч президентів України і Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди. Офіційна церемонія зустрічі вже відбулася, тепер глави держав спілкуються в форматі тет-а-тет.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

У Президентському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі глави Української держави з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Після цього розпочалося спілкування Володимира Зеленського та Анджея Дуди у форматі тет-а-тет, потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів.

За результатами зустрічей відбудеться спільна пресконференція Володимира Зеленського та Анджея Дуди для представників українських, польських та іноземних ЗМІ.

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Зеленський у Варшаві зустрічається з Президентом Польщі Дудою 01

Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні, крім Анджея Дуди, у нього заплановані зустрічі з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.

Після цього Президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.

У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

Завтра український лідер у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.

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