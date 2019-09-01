Буду чути вас і пояснювати кожне своє рішення, - глава МОН Новосад привітала українців із 1 Вересня. ВIДЕО

Відповідне відео оприлюднено на сайті МОН 1 вересня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"Мені видається дуже символічним те, що свою роботу я починаю на початку нового навчального року. Адже, погодьтеся, для кожного з нас саме цей період дає відчуття шансу, можливості поставити нові цілі, нові завдання та нові плани", - зазначила Новосад.

Вона підкреслила, що в Україні вже є дитсадки і школи, які дають високу якість освіти і виховують щасливих і успішних дітей. А також зауважила, що виховати таких дітей можуть лише успішні, професійні та мотивовані вчителя.

"Тому наше завдання - зробити так, щоб кожна українська дитина мала доступ саме до таких шкіл і саме до таких педагогів", - зазначила міністр.

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Новосад окремо наголосила, що у неї немає жодної амбіції робити все самотужки і що вона планує покладатися на командну роботу.

"Я вірю в те, що будь-які зміни, будь-які реформи можна робити лише разом, лише командою. Гарантую, що я працюватиму командно разом із вами - з агентами змін. Я буду дослухатися та чути вас, а також пояснювати кожне своє рішення", - пообіцяла вона.

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Новосад народилася 28 липня 1990 року. У 2007 році закінчила Український гуманітарний ліцей при КНУ імені Тараса Шевченка. Ступінь бакалавра з політології здобула у 2011 році в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

У 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в Університеті Маастрихта, Нідерланди. Є стипендіатом Фонду "Відкрите суспільство".

Протягом 2012-2013 років стажувалася в аналітичних центрах Іспанії і Чехії, учасник українсько-канадської парламентської програми.

У Міносвіти працює з 2014 року. З березня до листопада 2014 року обіймала посаду радника міністра, після чого в грудні 2017 року очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.

З грудня 2017 року - генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.