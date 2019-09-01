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01.09.19 14:24

Кавказець, який побив сім'ю на пляжі в окупованому Севастополі, виявився рядовим 15-ї ракетної бригади ЗС РФ, - InformNapalm. ВIДЕО

Чоловік кавказької зовнішності, який побив сім'ю з дитиною на пляжі в окупованому Севастополі, виявився солдатом-строковиком ЗС РФ Алієвим, який пішов у "самоволку" і поїхав розважатися на узбережжі.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота  InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Алієв біля пляжу "Омега" разом із братом із Дагестану наїхав автомобілем BMW на дитину, а у відповідь на зауваження вийшов із машини і жорстоко побив його батьків.

Волонтери InformNapalm встановили, що солдат перебуває на службі в новосформованій окупантами в 2014 році 15-й ракетній бригаді берегової оборони (в/ч 80365, м. Севастополь, окупований Крим). Бригада створена після перебазування 46-го окремого берегового ракетного дивізіону морської піхоти зі складу Каспійської флотилії (в/ч 85103, м. Каспійськ, Республіка Дагестан).

У 2016 році в OSINT-розслідуванні волонтери InformNapalm розкрили особисті дані офіцера цього підрозділу і точне місце дислокації російських берегових ракетних комплексів (БРК) "БАЛ" зі складу 15-ї ракетної бригади берегової оборони.

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