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01.09.19 14:50

Спостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ. ВIДЕО

Вдалося зняти на відео, як спостерігачі СММ ОБСЄ демонструють членам незаконних збройних формувань відео з дрона, запущеного над позиціями українських військ.

Ці кадри зняв і виклав в інтернет журналіст Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"А на цьому фото ми бачимо, як тіло у формі "МНС ЛНР" і чел, що виконує роль журналіста молодої республіки, допомагають спостерігачеві СММ ОБСЄ керувати дроном, що літає над українськими позиціями. Виявляється, так можна", - написав Реуцький у фейсбуці.

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У коментарях Реуцький стверджує, що бачив на власні очі, як дрон, за відео з якого спостерігали на планшеті ОБСЄ бойовики, літав над українськими позиціями. Крім того, один із терористів знімав на камеру картинку, яку дрон передавав на екран планшета.

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"Таке патрулювання передбачено угодою про перемир'я", - додає Реуцький у відповідь на зауваження про те, що невже на українських позиціях нема кому збити цей дрон.Спостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ 05

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