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01.09.19 16:11

Труп чоловіка зі зброєю і запискою знайдено в автомобілі під Києвом. ВIДЕО

У неділю, 1 вересня, в селі Петропавлівська Борщагівка в Київській області виявили труп чоловіка в автомобілі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли правоохоронці, близько 9:00 у поліцію повідомили, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на одній із вулиць припарковано прострелений автомобіль, всередині якого - тіло чоловіка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія і керівництво поліції Київської області. Під час слідчих дій встановлено, що в салоні автомобіля перебуває труп чоловіка віком близько 50 років, зброя і передсмертна записка.

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Деталі події і обставини смерті встановлюються. Триває слідство.

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