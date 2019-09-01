На Байкалі встановили бюст Путіна "для безпосередніх звернень до гаранта Конституції". ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на місцеве інформагентство "Байкал24".

Бюст використовуватимеся для безпосередніх звернень жителів Ольхонского району до "Гаранта Конституції" Володимира Путіна. Інших шляхів домогтися того, щоб їх почули, у активістів не залишилося", - пишуть російські журналісти.

Поки в соцмережах опубліковано одне звернення до Путіна, яке місцеві жителі записали на тлі бюста.

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У зверненні йдеться про те, що населення узбережжя Байкалу "опинилося під жорстким пресом законів" і "фактично зазнає дискримінації через те, що живе на Байкальській природній території". Зокрема, місцеві жителі через суперечливе законодавство про Байкал не можуть зареєструвати свої будинки, поліпшити свої житлові умови, отримати в оренду земельні ділянки.