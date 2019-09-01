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01.09.19 17:56

На Байкалі встановили бюст Путіна "для безпосередніх звернень до гаранта Конституції". ВIДЕО

Жителі селища Хужир на острові Ольхон встановили бюст президента Росії Володимира Путіна, щоб привернути увагу до проблем свого району.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на місцеве інформагентство "Байкал24".

Бюст використовуватимеся для безпосередніх звернень жителів Ольхонского району до "Гаранта Конституції" Володимира Путіна. Інших шляхів домогтися того, щоб їх почули, у активістів не залишилося", - пишуть російські журналісти.

Поки в соцмережах опубліковано одне звернення до Путіна, яке місцеві жителі записали на тлі бюста.

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У зверненні йдеться про те, що населення узбережжя Байкалу "опинилося під жорстким пресом законів" і "фактично зазнає дискримінації через те, що живе на Байкальській природній території". Зокрема, місцеві жителі через суперечливе законодавство про Байкал не можуть зареєструвати свої будинки, поліпшити свої житлові умови, отримати в оренду земельні ділянки.

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