Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань. ВIДЕО

Про це на першому засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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За його словами, спілкування з журналістами буде відбуватися після засідань.

З огляду на це рішення, журналістів попросили покинути зал засідань. "Шановні колеги журналісти, я вдячний, що ви прийшли, але ми поспілкуємося з вами після засідання через годину", - сказав Гончарук.

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Таке рішення прем'єр пояснив тим, що засідання Кабміну не повинні бути місцем для піару, А також тим, що зараз країна живе в режимі ведення бойових дій, що вимагає мінімального розголошення інформації.