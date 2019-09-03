Острікова опублікувала кадри завантаження бусів контрабандною оргтехнікою на кордоні з Польщею. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала екснардепка та ексглава підкомітету ВР з питань митної справи Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ.

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"Прочитала пост Юрія Бутусова про те, чи контрабанда зупинилася - "оборвалась". Юрій справедливо запитує: якщо це так, то чому не спостерігається зростання надходжень в бюджет. І цей пост надихнув мене на мінірозслідування))", - написала вона.

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"Спочатку цифри для об’єктивності: в липні план надходжень по митним платежам не виконаний на 3%. За даними НБУ, експорт в дол. США зріс на близько 20%, імпорт на 9%. Але, звісно ж, треба враховувати різницю між курсом, закладеним у бюджет, який вищий за фактичний курс. Також цілком зрозуміло, що між зупинкою схем та зростанням надходжень бюджету має пройти певний проміжок часу, думаю, не менше 2-3 місяців. Тому за цим критерієм зможемо більш обґрунтовано говорити лише наприкінці вересня-жовтня", - роз'яснила Острікова.



"Отже, пару дзвінків людям, які знаходяться в чотирикутнику: митник, правоохоронець, чесний підприємець, схемщик-мінімізатор, і картина маслом у принципі мені зрозуміла. Дещо зупинилось. Дещо продовжує їхати в межах цін у системі ризиків з максимальним пакетом документів. Дехто продовжує "проривати" кордон. Деякі митні декларації просто блокуються, якщо вартість менша за певну. Для перевірки того, чи зупинились схеми, не обов`язково дивитись на те, чи зросли надходження бюджету. Адже тут стоїть і питання курсу, і питання часового проміжку між зупинкою схем та тим, як ми публічно побачимо зростання надходжень. Так от: достатньо замовити який-небудь гаджет чи смартфон через інтернет. І за кілька годин стане зрозуміло, що товари які ніколи не ввозились в Україну (ну по тій простій причині, що вони призначені для ринку наприклад, Великої Британії), спокійнісінько продаються в центральних районах Києва, прямо тобі біля будівлі ДФС та її правонаступників, а також недалеко від будівель інших борців. Звісно ж можна припустити, що це старі запаси, а нічого нового контрабандою не іде. Але ж вона зупинена ще десь із кінця червня - початку липня, коли Президент позвільняв керівників обласних СБУ, призначив Івана Баканова. А з того часу будь-яких товарних запасів не вистачить без їхнього поповнення. Доказом цього є відео, зняте невідомими небайдужими патріотами 31.08.19 року на польській стороні в Шегинях, де видно буси, які забиваються оргтехнікою", - розповіла Острікова.

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"Тому висновок тут може бути один! Потрібні системні кроки - організаційні, структурні, у сфері міжнародного співробітництва. Наприклад: створення умов для отримання Україною попередньої митної інформації стосовно товарів від митних органів інших країн; та отримання інформації від транспортних операторів; міжнародне співробітництво: підтримання оперативного зв’язку між митними органами України та митними органами суміжних держав, запровадження інституту постійних митних аташе, інші системні кроки, про які багато писали і я, і експерти. Чи робляться вони? Це інше питання", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський заявив: "Контрабанда вже зменшилася в рази. До кінця року "приб'ємо" її, - Зеленський". Зі свого боку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зазначив: "Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося".

Нагадаємо, 13 липня Зеленський закликав Власова написати заяву про звільнення. Причиною цього стало невиконання головою ДФС прохання президента про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України. Власов відповів, що "сьогодні ж напише заяву" і направить її в Кабмін.

6 липня під час поїздки до Львівської та Закарпатської областей Зеленський закликав Власова ухвалити жорсткі рішення щодо глав чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

9 липня Власов написав у Facebook, що звільнив цих керівників.

22 серпня Власова звільнили з посади начальника Одеської митниці



