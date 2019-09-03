Внесений у Раду законопроєкт про імпічмент не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади, - Рахманін. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо президент хоче демократичної процедури, то нехай суб'єкт законодавчої ініціативи вносить зміни в ст.111 Конституції", сказав Рахманін на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради України у вівторок.
Він підкреслив, що якщо депутати не бояться скасування недоторканності, то і президент не має боятися демократичної системи противаг.
За словами Рахманіна, внесений у парламент законопроєкт про імпічмент президента не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади.
"Цей законопроєкт має такий же стосунок до процедури відсторонення президента від влади, як жувальна гумка "Орбіт" до боротьби з карієсом", - підкреслив він.
Рахманін також розкритикував президентський пакет законопроєктів про внесення змін до Конституції України.
"Величезна кількість законопроєктів не пов'язані між собою, безсистемні, ... частково незрозумілі, частково шкідливі", - зазначив Рахманін.