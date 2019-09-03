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03.09.19 12:59

Зняття недоторканності із Зеленського буде внесено в Раду наступного тижня, - Стефанчук. ВIДЕО

Питання про зняття недоторканності з президента буде внесено на наступному пленарному тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник президента у Верховній раді і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

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Стефанчук заявив, що це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальності президента України.

"По-перше, це питання ми вносимо на наступний тиждень - один з перших законів. Це закон про імунітет. Це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальності президента України", - заявив Стефанчук.

Голова фракції "Слуга народу" зі свого боку наголосив, що в парламенті знайдеться достатньо голосів за зняття імунітету з президента України.

"Це окремий законопроєкт, ми за нього так само одностайно проголосуємо. Я думаю, навіть ОПЗЖ проголосує. Адже це зняття недоторканості не з них, а з когось іншого і вони будуть дружньо казати "за"", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

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