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03.09.19 13:26

ФСБ РФ затримує українців на межі з окупованим Кримом і шантажем намагається залучити до співпраці, - СБУ. ВIДЕО

Спецслужби РФ незаконно затримують громадян України під час перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, після чого погрозами і шантажем намагаються залучити українців до співпраці для виконання розвідувальних завдань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє СБУ.

"Співробітники ФСБ РФ у пункті пропуску "Джанкой" без пояснення причини затримали мешканця Львівської області. Із застосуванням психологічного і фізичного тиску впродовж чотирьох годин вони вимагали від чоловіка надати інформацію про зв’язки у середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ, місць дислокації їхніх підрозділів тощо", - йдеться в повідомленні.

Після відмови співпрацювати з російською спецслужбою громадянина України через фізичні погрози змусили підписати документ, зміст якого він не усвідомлював, та повернули на контрольовану урядом України територію. При цьому співробітники ФСБ РФ відібрали його автомобіль, документи на право володіння транспортним засобом і гроші у сумі 2 тисячі євро.

"СБУ застерігає, що в зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широкий спектр наших співвітчизників – від військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), представників патріотичних організацій до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи тимчасово окупованих територій", - наголосили в СБУ.

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